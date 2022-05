Nederlandse kanshebbers in technische slottijdrit van Giro d’Italia

Naar verwachting zijn er drie Nederlanders die een kans maken op de dagzege in Verona. Mathieu van der Poel heeft voor zijn doen rustig aan gedaan in de etappe van gisteren: hij ging maar een paar uur mee met de kopgroep. Of hij genoeg energie heeft gespaard om zijn favorietenrol in de tijdrit waar te maken, is nog maar de vraag.



Datzelfde geldt voor Thymen Arensman, ook een ijzersterke tijdrijder. De renner van DSM beleefde een tumultueuze en indrukwekkende Giro, enwas gefrustreerd met de wijze waarop zijn etappe van gisteren liep. Verder zijn Jos van Emden, die in 2017 ook de slottijdrit won, en Wilco Kelderman sterke Nederlandse tijdrijders.