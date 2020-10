Nu al een Giro die als vanouds nergens op slaat

Foto's Gi­ro-win­naar Carapaz groots gehuldigd in geboorte­dorp

13 juni Richard Carapaz is in zijn geboorteplaats Tulcán in Ecuador gehuldigd voor zijn eindoverwinning in de Giro d‘Italia. De wielrenner van Movistar wist vorige week als eerste Ecuadoraan ooit een grote wielerronde te winnen.