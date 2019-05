Oomen: Had helemaal fout kunnen gaan in chaotische finale

Roglic: Zonder Dumoulin moet ik in tijdrit tegen mezelf knokken

19:07 Primoz Roglic is klaar voor de klimtijdrit van morgen, de eerste individuele test voor de klassementsrenners na de openingstijdrit in Bologna. De Sloveen van Jumbo-Visma is zeker na de zege in de openingstijdrit favoriet in de lange tijdrit van Riccione naar San Marino over 34,8 kilometer.