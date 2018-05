Oomen kijkt met bewondering naar Yates: Hij is echt dominant

,,Ik moest al vroeg aan de bak. Toen dacht ik: dit gaat me in de finale opbreken. Maar dat viel nogal mee'', vertelde Oomen naderhand.



Oomen hoorde vol bewondering over de verrichtingen van Yates, die alleen aankwam en zijn voorsprong op Dumoulin verder uitbreidde. ,,Dat hij in zijn eentje dat gat kan vasthouden, dat is wel straf hoor. In Parijs-Nice was hij ook 'outstanding' op de voorlaatste dag. Maar de dag erna was hij wat minder en toen dacht ik: die heeft gewoon een superdag gehad. Hier is hij echt dominant.''