Oranje boven in Giro: Bouwman sprint met dank aan Dumoulin naar zege, Mollema tweede

Het was Nederland voor en Nederland na in deze eerste klimmersetappe van de Giro. Naast Bouwman, Dumoulin en Mollema zat namelijk ook Wout Poels in de zevenkoppige vluchtersgroep. Uiteindelijk bleek de 28-jarige Bouwman, die en passant ook de nieuwe bergtruidrager is, de sterkste te zijn. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde.



Bouwman reed in deze zevende Giro-etappe van Diamante naar Potenza over bijna 200 klauterkilometers overigens ook enige tijd virtueel in de roze trui, maar uiteindelijk behoudt Juan Pedro López de leiding in het algemeen klassement.