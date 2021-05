Peter Sagan bijna zeker van winst in puntenklassement, bergtrui voor Bouchard

Giro d'Italia Rozetrui­dra­ger Bernal houdt stand in monsterlij­ke laatste bergrit, Caruso wint op Alpe Motta

18:19 Egan Bernal gaat zonder pech de 104de Giro d’Italia winnen. De Colombiaan hield stand in de loodzware laatste bergetappe, eindigde als tweede in de daguitslag en rijdt morgen in de roze trui de slottijdrit naar Milaan. De dagzege op Alpe Motta was voor Damiano Caruso, de nummer 2 van het algemeen klassement.