Ploegmaat Hindley gunt Kelderman het roze: ‘Als renner en als mens’

,,Ik moet ook realistisch zijn. Het is voor mij heel moeilijk om de Giro te winnen. In de eerste plaats door mijn taak, maar ook omdat mijn tijdrit niet zo goed is.” Op de slotdag zondag is een derde individuele race tegen de klok over 15 kilometer in Milaan. ,,Ik gun Wilco ook de overwinning. Ik gun het hem als renner en als mens. Zeker vanwege alle tegenslag die hij heeft meegemaakt.”

Voorlopig staat Hindley tweede in het algemeen klassement op 12 seconden van zijn kopman. Geoghegan Hart is derde op 15 tellen. Of de jonge Australiër niet juist afstand had moeten nemen van de Brit en dus ook van Kelderman, het was een dilemma. ,,Ik weet het niet. Hij reed ook goed, en ik zat er wel een beetje doorheen. Ik denk eigenlijk niet dat ik hem had kunnen lossen. Ik ben vooral blij met hoe ik me nu voel en dat ik me tussen de grote jongens in zo’n grote ronde kan handhaven. Dat vind ik al ongelooflijk”, aldus Hindley. ,,Ik ga alles voor Wilco geven. Hij heeft de ervaring en rijdt een goede tijdrit. Je weet het nooit, maar ik denk dat hij het redt.”