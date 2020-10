Ploegmaat Hindley neemt roze over van Kelderman: ‘Dit is een droom’

Probleem voor Hindley is dat er op de laatste dag een individuele tijdrit op het programma staat. En de Brit Tao Geoghegan Hart, die de rit in Sestriere won, op dat onderdeel veel sterker lijkt. Door de veroverde bonificatieseconden staat de 25-jarige renner van Ineos-Grenadiers in tijd precies gelijk met Hindley. Kelderman volgt op ruim anderhalve minuut.



Hindley: ,,Van jongs af aan heb ik gedroomd van het dragen van de leiderstrui in een grote ronde. Het is een grote eer voor me. Ik ga morgen mijn best doen. Ook al weet ik dat het lastig zal worden. Maar het resultaat van de eerste tijdrit werd ook beïnvloed door het weer, terwijl we nu drie weken koersen in de benen hebben. Het is mooi dat een wedstrijd zo eindigt. Het is eerlijk, je kunt je niet verstoppen.”