Podcast | Etappe 17: ‘Deze Giro is de ontdekkingsreis van Van der Poel, Leemreize en Arensman’

Koen Bouwman heeft grote plannen voor de Giro: 'Natuurlijk wil ik de bergtrui verdedigen'

Koen Bouwman gaat zondag in de zware bergetappe met de aankomst op de Blockhaus proberen zijn blauwe bergtrui in de Ronde van Italië te verdedigen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma, vrijdag winnaar van de zevende etappe, reed zaterdag rond Napels voor het eerst in de blauwe trui.

14 mei