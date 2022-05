Podcast | Giro Rustdag: bellen met Bouwman over vissen en de bergtrui

Maar helaas, geen hengels, geen eindeloze gesprekken terwijl je hoopvol naar een dobber kijkt. Want Koen zat veel te ver bij het Gardameer vandaan en 1,5 uur in de auto zitten om even te gaan vissen is zelfs voor Koen Bouwman iets te gek. In plaats daarvan konden we even bellen met Bouwman. Over vissen in Frankrijk, de bergtrui en een meerval van 2 meter 36.