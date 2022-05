Podcast | Giro Rustdag: Vissen, brommers en plezier

Met video Koen Bouwman: ‘Een Gi­ro-win­naar op kop voor een simpel knechtje, echt supermooi’

Koen Bouwman kon het vlak na zijn zege in de zevende etappe in de Giro d’Italia nog niet geloven. ,,Ik kan het niet in woorden beschrijven”, zei de 28-jarige renner van Jumbo-Visma. Het is zijn eerste overwinning van een etappe in een grote wielerronde en zijn tweede profzege na een rit in het Critérium du Dauphiné in 2017.

13 mei