Podcast In het Wiel | ‘Ik begreep niks van de tactiek van Quick-Step’

Tom Dumoulin maakt volgende week rentree na opgave in Giro

Tom Dumoulin komt na zijn afstappen in de Ronde van Italië volgende week al weer in actie. De wielrenner van Jumbo-Visma staat voor vrijdag 3 juni op de startlijst van de RSM-Wealer Ronde, een criterium in Maastricht. Volgens de organisatie hervat Dumoulin in die wedstrijd zijn wegseizoen.