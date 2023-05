Podcast In Het Wiel | ‘Ik ben benieuwd hoeveel renners er over blijven’

met video Evenepoel blaast Roglic en andere concurren­ten weg in openings­tijd­rit Giro: ‘Eerste missie geslaagd’

Remco Evenepoel heeft in de openingstijdrit van de Giro d’Italia direct de roze trui veroverd. De Belg van Soudal-Quick Step maakte indruk en was over bijna twintig kilometer veel sneller dan de concurrentie. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), samen met Evenepoel de topfavoriet voor de eindzege, gaf al 43 seconden prijs.