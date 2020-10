Podcast | Thijs Zonneveld: ‘Ik vrees dat we Milaan niet gaan halen’

Nibali vreest kou én Kelderman: ‘Hij is een belangrij­ke rivaal’

13 oktober Vincenzo Nibali wil in het zware tweede deel van de Ronde van Italië toeslaan. De tweevoudig winnaar van de Giro (2013 en 2016) vreest echter de kou in deze herfsteditie. Ook ziet hij in Wilco Kelderman, de huidige nummer 2 in het algemeen klassement, zijn grootste concurrent voor de eindzege.