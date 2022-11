Remco Evenepoel kiest voor Giro d'Italia in jacht op tweede eindzege grote ronde: ‘Kijk er heel erg naar uit’

Het was enkele maanden spannend welke keuze Evenepoel zou maken. ,,Ik weet dat sinds mijn overwinning in de Vuelta veel mensen me snel in de Tour de France willen zien”, zei hij eerder. ,,We zullen eerst de routes van beide rondes bestuderen en met name het aantal bergetappes en tijdritten. Pas als we dat weten kunnen we een beslissing nemen.”



Uit het schema van de Ronde van Frankrijk bleek dat de komende editie zeker geen ronde voor tijdrijders is, met maar één lastige race tegen de klok. De Ronde van Italië, met heel wat meer tijdritkilometers, leek daarom al meer geschikt voor de Belg.



Evenepoel haalde vorig jaar bij zijn debuut in de Giro het einde niet. In de Ronde van Spanje was hij dit jaar echter ongenaakbaar. De oud-voetballer van Anderlecht en PSV schreef twee etappes op zijn naam en werd de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar. Als wereldkampioen mag hij tot aan de volgende WK de regenboogtrui dragen.