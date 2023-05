Remco Evenepoel slaat dubbelslag na secondespel in tijdrit Giro: ‘Ik startte veel te snel’

Evenepoel leek in de beginfase een tik uit te gaan delen aan de concurrentie. De renner van Soudal-Quick Step was bij het eerste tussenpunt, na dertien kilometer, elf seconden sneller dan Thomas. Roglic volgde toen op 31 seconden. In het restant van de tijdrit haperde de motor bij Evenepoel. Bij tussenpunt twee, na 23 kilometer, was zijn marge op Thomas nog maar twee tellen. De dubbelslag leek in gevaar te komen, maar de Belg knokte zich toch naar zijn tweede dagsucces en de roze trui. Leider Andreas Leknessund klokte de negentiende tijd, op 1'15 van Evenepoel. Thymen Arensman was de beste Nederlander. De renner van Ineos Grenadiers eindigde als zevende op 24 seconden. Bauke Mollema, Nederlands kampioen tijdrijden, gaf net geen minuut prijs en werd vijftiende. (tekst gaat verder onder de tweet)

Evenepoel gaf na afloop toe dat het niet zijn beste tijdrit was. ,,Ik startte veel te snel en mijn tweede deel was heel slecht”, baalde de Belg. ,,In het technische deel in Cesena vond ik mijn goede benen terug. Mijn eerste deel was wel goed, maar met de tegenwind voelde ik me niet goed. Ik ben blij dat ik de etappezege pak en de roze trui, maar het was heel krap.”



Morgen is de eerste rustdag in de Giro. Dinsdag gaat de eerste grote ronde van het jaar verder met de tiende etappe. In de beginfase staan de nodige hoogtemeters op het menu, in de finale is het grotendeels vlak. Evenepoel kijkt uit naar de rustdag. ,,Ik moet gaan herstellen, want de afgelopen twee dagen waren niet mijn beste. Ik geniet vandaag van deze overwinning.”