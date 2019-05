Roglic blijft hoopvol: ‘Er komen nog meer van dit soort etappes’

Ook zónder Gavia kan het Gi­ro-peloton vandaag zijn borst natmaken

9:15 De zestiende etappe in de Ronde van Italië is weliswaar ingekort en aangepast vanwege het verwachte slechte weer - op de Gavia is lawinegevaar - maar desondanks liggen er in de 194 kilometer lange rit van Lovere naar Ponte di Legno nog genoeg pittige beklimmingen. De Mortirolo op 30 kilometer van de finish is vermoedelijk de scherprechter. De etappe start om 11.35 uur, de finish is rond 17.15 uur. Ons liveblog begint om 11.00 uur.