Simon Yates moet Giro d’Italia verlaten na positieve coronatest

Astana raakt na López ook Vlasov kwijt: Rus geeft op met maagproble­men

4 oktober Voor wielerploeg Astana is het openingsweekeinde in de Giro d’Italia slecht verlopen. Nadat zaterdag al de Colombiaan Miguel Ángel López na een val in de openingstijdrit moest opgeven, stapte een dag later zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov af. De jonge Rus, die in topvorm naar de Giro was afgereisd, leek ziek toen hij halverwege de tweede etappe in de ploegleiderswagen stapte.