Sivakov en Geoghegan Hart kopmannen van Ineos

Grieperige Viviani verlaat Romandië met oog op Giro

4 mei De Italiaanse wielrenner Elia Viviani is zaterdag niet meer van start gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Romandië. Zijn ploeg Deceuninck - Quick-Step meldde dat de sprinter al enkele dagen last van een griepje heeft. Viviani wil rust nemen met het oog op de Giro d'Italia die volgende week zaterdag in Bologna begint.