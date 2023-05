Tao Geoghegan Hart geopereerd aan gebroken heup na val in Giro

Wielrenner Tao Geoghegan Hart heeft de Ronde van Italië moeten verlaten. De Brit kwam hard ten val in de elfde etappe. Hij werd op een brancard in een ambulance gedragen. Later op woensdag bleek hij zijn linkerheup te hebben gebroken.

Geoghegan Hart werd nog dezelfde avond geopereerd. Het is nog niet bekend hoelang hij moet revalideren. Hij was de nummer 3 van het algemeen klassement. Hij had een achterstand van slechts 5 seconden op klassementsleider Geraint Thomas, zijn ploeggenoot bij Ineos Grenadiers. De Giro nam zondag al afscheid van Remco Evenepoel. De Belg wilde zijn roze leiderstrui niet meer verdedigen na een positieve coronatest. ,,Ik ben er kapot van dat mijn Giro op deze manier tot een einde is gekomen”, liet Geoghegan Hart vanuit een ziekenhuis weten.

Op camerabeelden vanuit een helikopter is te zien hoe Alessandro Covi zo’n 70 kilometer voor de finish in een afdaling onderuitgaat. De Italiaan neemt Geoghegan Hart en Thomas mee. Ook Primoz Roglic is betrokken bij de valpartij. Maar de kopman van Jumbo-Visma kan net als Thomas snel verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,De opgave van Geoghegan Hart is een groot verlies”, vertelde Thomas over zijn gekwetste ploeggenoot aan de finish. ,,Hij was ons geheime wapen. Hij kon na de etappes altijd meteen herstellen terwijl ik interviews moest doen. Hij zat dus in een goede positie en stond er goed voor.”

Roglic kwam met een gescheurde broek en schaafwonden op zijn linkerbeen over de eindstreep. ,,Maar op het eerste oog lijkt het met een sisser af te lopen. Het is pech dat Primoz betrokken was bij die val, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat hij er geen noemenswaardige blessures aan overhoudt”, laat ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma weten.

Thomas leidt het algemeen klassement met een voorsprong van 2 seconden op Roglic.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappe van de dag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Algemeen klassement

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappeschema Giro 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s