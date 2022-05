Thymen Arensman grijpt net naast ritzege in loodzware Mortirolo-etappe

De 202 kilometer lange etappe met bijna vijfduizend hoogtemeters was een rit voor de berggeiten. Koen Bouwman had als leider van het bergklassement deze etappe met rood omcirkeld in zijn agenda, want op de top van de eerste twee beklimmingen lag een beloning klaar van 40 punten. Na een vroege aanvalspoging van Mathieu van der Poel - die zowaar Mark Cavendish meekreeg - lukte het een grote groep uiteindelijk om echt weg te rijden. Niet alleen Bouwman was bij de les, ook Wilco Kelderman, Arensman, Wout Poels en Pascal Eenkhoorn sprongen mee, al moest Eenkhoorn er al vroeg af.



Andere bekende renners in de kopgroep waren Lennard Kämna, Guillaume Martin, Alejandro Valverde, Simon Yates en Giulio Ciccone. Vooral Ciccone was een gevaarlijke klant in de kopgroep voor Bouwman. De Italiaan kwam als eerste boven op Goletto di Cadino en sprokkelde 40 punten mee, waarmee hij virtueel op 29 punten achterstand kwam te staan. Op de daaropvolgende Mortirolo moest hij zijn inspanningen echter bekopen en liep Bouwman juist weer uit. Ciccone was drie jaar geleden nog de beste in de Mortirolo-etappe en bereikte destijds als eerste de top van de klim.