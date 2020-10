Tocht richting skioord lijkt op het lijf van Kelderman geschreven

Etappe 10 | Rit vol kuitenbij­ters langs de Adriati­sche Zee

13 oktober De strijd van Wilco Kelderman om de roze trui in Italië gaat vandaag na de rustdag verder van Lanciano naar Tortoreto Lido. De tiende etappe langs de Adriatische Zee is 177 kilometer lang en lijkt voer voor vluchters die een muur over kunnen.