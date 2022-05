Van der Poel gaat Dumoulin roze absoluut niet cadeau doen: ‘Hoop dat de trui weer vleugels geeft’

Door Daniël Dwarswaard Het is niet de eerste keer dat Mathieu van der Poel antwoord geeft met een glimlach. Nu hij zijn roze trui moet verdedigen in een tijdrit, heeft hij toch een beetje spijt dat hij zijn tijdritfiets zo vaak links laat liggen. Maar alsnog heeft hij vertrouwen. Hij heeft een voorsprong van veertien seconden te verdedigen op een grote groep klassementsrenners, onder wie landgenoot Dumoulin. Vroeg in de openingsetappe van gisteren, die Van der Poel glorieus won, zochten de twee Nederlandse toppers elkaar op. Waar het gesprek over ging? Dumoulin lachend: ,,Dat hij eerst het roze moest pakken en ik zaterdag.”

Tijdritfiets

Vorige week reed Van der Poel een klein rondje op zijn tijdritfiets. Gewoon een beetje voor het gevoel, maar werk maakt hij er nooit echt van. Hij ziet geen windtunnel van binnen. Is niet extreem bezig met zijn houding op de fiets. ,,In de Tour heb ik ook een heel goede tijdrit gereden en toen het geel kunnen behouden. Dus ik hoop dat de leiderstrui me nu weer vleugels geeft.’’



Toen in de Tour betrof het een tijdrit van 27 kilometer, veel langer dan vandaag. Van der Poel tot ieders verrassing vijfde. Het parkoers in de straten van Boedapest is technisch. Met op het einde een klein klimmetje op kasseien moet hem nog beter liggen. ,,Normaal gesproken is dat wel iets voor mij’’, zegt hij. ,,Beter dan alleen maar rechtdoor. De etappe van zondag is normaal een rit voor sprinters, dus dan zou ik de trui kunnen houden totdat we dinsdag op Sicilië aankomen.’’