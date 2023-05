Wat een verhaal: man met rode T-shirt die Roglic na pech weer op pad hielp, blijkt een oude bekende te zijn

Met videoEen bijzonder verhaal uit de Giro. Toen Primoz Roglic (33) in de klimtijdrit plots stil stond op de Monte Lussari na kettingproblemen, spurtte een man in een rood T-shirt pijlsnel naar beneden om de Sloveen weer op gang te duwen. Uit berichten die op sociale media rondgaan blijken de twee elkaar bijzonder goed te kennen.

De hulpvaardige man zou Mitja Mežnar zijn, een voormalig teamgenoot uit het Sloveense schansspringteam waarmee Roglic WK-goud pakte.

Plots stond Roglic stil op de klim. Problemen met de ketting. ,,Maar ik bleef rustig. Ik heb de ketting er gewoon weer opgelegd. Gelukkig kon ik relatief snel weer verder”, vertelde de winnaar na afloop.

Dat hij zó snel verder kon, was te danken aan zijn koelbloedigheid. En aan Jumbo-Visma-mechanieker Tessel Sprengers die hem al snel weer op gang kon duwen. Maar dat deed hij niet alleen. Want een man in rood shirt en met geel petje haastte zich om hulp te bieden. Vol overgave daalde hij naar beneden en zette ook hij Roglic weer op pad. Nadien perste diezelfde man er nog een sprintje uit om Roglic enkele bemoedigende woorden toe te roepen. Een échte fan, op de juiste plaats, op het juiste moment.

Roglic: ,,Gelukkig was hij er. Het was zo steil dat het moeilijk is opnieuw op gang te komen. Godzijdank had ik het geluk een beetje aan mijn zijde. Ik moet die man ongelofelijk hard bedanken.”

Maar wat blijkt, als we berichten op sociale media mogen geloven? Roglic en de man kennen elkaar. Hij werd geïdentificeerd als Mitja Mežnar. Een voormalig teamgenoot van Roglic in het Sloveense schansspringteam.

Voor Roglic wielrenners werd, deed hij aan schansspringen. En hij was er nog goed in ook. In 2006 pakte hij op het WK voor junioren een zilveren medaille in de landenwedstrijd. In 2007 werd hij met Slovenië wereldkampioen. Samen met Mitja Mežnar.

De tijdrit van zaterdag begon in Tarvisio, een stadje op 15 kilometer van Planica, de plaats waar Roglic en Mežnar goud destijds goud veroverden.