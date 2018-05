Wat je moet weten over de gevreesde Zoncolan: Het is nergens niet steil

De Giro-organisatie pronkt met de Zoncolan als de zwaarste klim van Europa. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar met een maximaal stijgingspercentage van 22 procent is het zonder twijfel de absolute scherprechter van deze Giro. Tien noemenswaardigheden over de Zoncolan.

Zesde

Het is de zesde keer dat de Monte Zoncolan, gelegen in de provincie Friulië vlak onder Oostenrijk, is opgenomen in de Giro. De eerste keer was in 2003, dat ging via de ‘makkelijke’ oostkant vanuit het dorpje Sutrio. In de jaren erna (2007, 2010, 2011 en 2014) en ook vandaag rijden de renners de Zoncolan op via de westkant vanuit Ovaro.

22 procent

Het steilste stuk van de Zoncolan loopt met 22 procent omhoog. Dat is veel en dat doet pijn, al ligt dat steilste deel in de eerste kilometers van de beklimming. Het grote probleem van de Zoncolan is vooral dat het eigenlijk nergens niet steil is. Het gemiddelde stijgingspercentage over iets meer dan 10 kilometer is 12 procent. Tussen kilometer twee en acht vlakt het eigenlijk nergens af en komt het stijgingspercentage niet onder de 14 procent.

Volledig scherm Profiel Monte Zoncolan © Infografieken Nederland

Twee keer Simoni

Michael Rogers won in 2014 de laatste Giro-etappe die finishte op de Zoncolan. Igor Anton – de enige Zoncolan-winnaar die ook dit jaar omhoog gaat - won in 2011, Ivan Basso in 2010 en één renner mocht twee keer juichen op de top. Gilberto Simoni won in 2007 en vier jaar eerder vormde etappewinst op de Zoncolan de basis voor zijn eindzege in de Giro.

Poels en de zonnebril

Wout Poels was in 2014 de beste Nederlander op de Zoncolan met een 20ste plek op bijna vijf minuten van etappewinnaar Michael Rogers. De video dat Poels bij een opdringerige supporter de zonnebril van zijn neus haalt en in de berm gooit doet het nog altijd goed op YouTube.

Verkenning

Chris Froome was in april al met een Sky-gevolg afgereisd naar de Zoncolan voor de verkenning van de finale van de veertiende etappe. Het leverde een gelikt filmpje op. ,,Brutal,’’ omschreef Froome de klim die hij in de Giro van 2010 ook al eens opreed. Dumoulin reed nog nooit omhoog en vond een verkenning overbodig. ,,Ik ken de berg niet, maar ik weet dat-ie steil en lang is. Hij zal me niet verrassen. Een afdaling kan wel eens verrassen, maar een klim nooit."

Motor

Volledig scherm © Cor Vos Ploegleidersauto’s zijn verboden morgen bij de beklimming van de Zoncolan. Te smal en te steil. Dus rijden er achter de kopmannen mecaniciens met reservewielen mee op een motor. Al biedt een motor niet de garantie dat je bovenkomt. Vraag maar aan de verslaggever van de Rai die in 2011 met een rokende motor aan de kant stond.

Vrouwen

Lang, lang, lang voordat de mannen voor het eerst – in 2003 – de Zoncolan opreden gingen de vrouwen hen voor. In 1997 was de berg opgenomen in de Giro voor vrouwen, winnares was Fabiana Luperini. Dit jaar zit de beklimming opnieuw in de Giro Rosa, op 14 juli finisht etappe 9 bovenop.

Tunnels

Als het zwaarste deel is geweest wachten in de laatste anderhalve kilometer nog drie tunneltjes - bij elkaar 320 meter lang - van ongeveer twee meter breed. Voor veel gevaar zal dit niet zorgen, aangezien de kans klein is dat het peloton gesloten bovenkomt.

Cipollini en de mountainbike

Dat Mario Cipollini niet van klimmen hield is genoegzaam bekend. De sprinter won 42 Giro-etappes, maar nooit als de weg omhoog liep. In 2003 was hij zo ontdaan dat de twaalfde rit finishte op de Zoncolan dat hij dreigde met een mountainbike omhoog te rijden. Zo ver kwam het nooit, omdat Cipollini daarvoor al was afgestapt.

10.1

De klim van de Zoncolan is in totaal 10,1 kilometer lang, maar in etappe 14 krijgen de renners nog meer voor hun kiezen. Voor de Zoncolan zijn nog vier beklimmingen - drie keer derde categorie, eenmaal tweede categorie - in het parkoers opgenomen. Daarmee komt het aantal gecategoriseerd aantal klimkilometers in deze rit op bijna 30.

