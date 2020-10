Wint Wilco Kelderman de Giro? De voortekenen op een rij

Coronavi­rus spookt door hoofd Kelderman: ‘Kans groter dat wij het krijgen’

15 oktober Wilco Kelderman vreest het coronavirus in de Giro d’Italia. ,,Speciaal met dit weer spookt het door je hoofd. Het is koud en dan waait het virus makkelijker rond. De kans is dan groter dat we het krijgen”, zei de kopman van Team Sunweb tegen Sporza voor vertrek van de twaalfde etappe in Cesenatico.