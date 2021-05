Yates blij met vierde zege in Giro: ‘Voor Bernal volstond het om te controleren’

,,Ik ben vol gas doorgereden en heb mijn best gedaan. Ik ben vooral blij dat ik het heb kunnen afmaken, want mijn ploeg heeft hard gewerkt voor mij”, zei de kopman van Team BikeExchange, die met 28 seconden voorsprong op Bernal boven kwam op de Alpe di Mera. Te weinig om de Colombiaanse kopman van Ineos echt onder druk te zetten in het algemeen klassement. ,,Voor Bernal volstond het om te controleren en niet op mij te jagen. We krijgen zaterdag denk ik een lastigere etappe met hogere bergen. We zullen zien wat we kunnen doen.”



Yates staat met nog twee etappes te gaan in de Giro derde op 2.49 van Bernal. De Italiaan Damiano Caruso is de nummer 2 op 2.29.