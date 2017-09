22-jarige Goirlenaar hoort 32 maanden cel eisen voor poging tot verkrachting, maar is hij wel de dader?

BREDA - Officier van justitie Jan Bezem heeft maandag in de rechtbank in Breda 32 maanden celstraf geëist tegen een 22-jarige man uit Goirle. De man zou op 10 september vorig jaar een 70-jarige vrouw hebben proberen verkrachten in haar huis aan de Kruidenlaan in Tilburg.

De grote vraag is alleen of de 22-jarige man ook de man is die die dag bij haar inbrak en haar wilde verkrachten. De vrouw had net gedouched toen ze achter zich een man zag staan. Die deed zijn broek omlaag en probeerde onder meer de benen van de vrouw te spreiden. Toen dat na een worsteling niet lukte, vertrok hij na bijna een kwartier uit de woning.

De vrouw gaf bij de politie aan dat de man korter was dan 1.60 meter. Dat wist ze, omdat ze zelf 1.60 meter lang was. De verdachte is echter 1.73 meter. En over de goed zichtbare tattoo in de nek van de verdachte repte de vrouw ook al niet.

De politie vond echter bij het raam van de vrouw, waardoor de inbreker binnen was gekomen, een vingerafdruk die weer wel van de verdachte komt. En ook het celmateriaal bij het raam bevatte dna van de verdachte.