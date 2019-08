Aandacht voor de rommel bij GSBW en VOAB, de gemeente Goirle zet het op de agenda

Hoezo luistert politiek niet? In Goirle mag iedereen meedenken over bezuinigin­gen

19 augustus GOIRLE - Hoezo doen politici toch waar ze zelf zin in hebben? In Goirle mag iedereen meedenken over de vraag waarop bezuinigd mag of moet worden. Dat kan online, er zijn meedenksessies en donderdag gaat een promotieteam op de fiets op pad onder het motto: ‘Hee, denkt u ook mee?’.