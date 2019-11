Aanleg van nieuwe bushalte in Goirle stuit op ‘nee’ van eigen ambtenaren

André d’n Irste keert terug als prins in Ballefrut­ters­gat (Goirle)

15 november GOIRLE - André d'n Irste, André Jacobs, is de nieuwe prins carnaval in Ballefruttersgat, Goirle. Vrijdagavond werd hij tijdens het 11-11 Bal voorgesteld in Broeder Liplap. Peter Versteden is zijn adjudant.