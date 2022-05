Accupompgebouw in Goirle gaat toch plat, kleine appartementen niet haalbaar

Op het oude fabrieksterrein Van Besouw in Goirle komen in totaal 190 woningen om de oude Fabrieksstraat heen. Aan die straat staat straks, naast de nieuwbouw, ook nog de historische schoorsteen, een deel van de kantoorgevels en dus het accupompgebouw. Doel was eigenlijk om deze te redden van de sloop en in het gebouw klein aantal woningen te maken. Al werd in 2017 wel al geconstateerd dat het pand in matige staat verkeerd.

Dat blijk nu nog een graadje erger, constateren B en W na onderzoeken. Het metselwerk is in slechte staat en het betonskelet vertoont scheuren en lekkages. Voor een nieuwe levensduur van zeker 50 jaar ‘moet het gebouw wel erg grondig gerenoveerd worden’, stelt verantwoordelijk wethouder Liselotte Franssen in de brief. ,,Het gehele metselwerk van het gebouw moet verwijderd worden om de betonconstructie te kunnen behandelen. Verder heeft de betonconstructie vanaf de tweede verdieping grote gebreken en is de verdiepingsvloer onvoldoende sterk. Dit houdt in dat het noodzakelijk is om de betonconstructie grotendeels te slopen. Als de schades niet op de juiste wijze worden hersteld dan zullen schades en problemen zonder twijfel terugkeren.” Ook een contra-expertise komt tot dezelfde conclusies.