Acht mensen in het zonnetje gezet: dit zijn de lintjes in Goirle

Margaret Kooij–Galama (75, Goirle)

Kooij is 30 jaar actief als vrijwilligster. Voor het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria was zij 25 jaar staflid en verzorgde zij de pelgrims tijdens vier dagen bedevaart naar Beauraing. Voor de Zonnebloem, afdeling Goirle, was ze 26 jaar bestuurslid en groepsleidster. Sinds 10 jaar is zij ook vrijwillig actief voor Platform Gehandicapten Goirle.

Willem de Volder (66, Goirle)

Van 1988 tot 1998 was de heer De Volder actief in de commissie Algemene zaken en Publiciteit van de Carnavalsstichting Tilburg (CST). Ook leverde hij een bijdrage aan de Klepkraant en het vierde lustrumboek 4x11 Kruikenstad 1997-2008. Voor de Stichting Tilburgse Revue was de heer De Volder 16 jaar lid van het bestuur, waarvan 11 jaar secretaris. Hij nam alle communicatietaken op zich. Dit deed hij ook vanaf 2015 voor de jaarlijkse Kinderrevue. Gedurende 3 jaar nam hij deel aan de werkgroep Communicatie bij de Stichting Geniet in Goirle. Sinds 2010 is de heer De Volder als adviseur en uitvoerder communicatie betrokken bij de Stichting Midzomerfestival Goirle, een driedaags gratis toegankelijk openbaar muziekfestijn in het centrum van Goirle.

Huub de Pont (70, Goirle)

De Pont vervult al 30 jaar diverse bestuursfuncties. Bij Hockeyclub Were Di was hij zes jaar bestuurslid en teamcoach en drie jaar actief in de sponsorcommissie. Van 1998 tot 2020 is de heer De Pont lid van het bestuur geweest van de Tilburgse zwemvereniging Het Baksche Ven, tot 2003 als vice-voorzitter en tot 2009 als voorzitter. Verder heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het revitaliseren van De Duynsberg. Van 2011 tot 2018 was de heer De Pont voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda/Den Bosch (VAR).

Sinds 2012 is de heer De Pont voorzitter van de Raad van Toezicht en juridisch adviseur voor het bestuur van De Buitenhof, een dagbesteding voor senioren/ouderen met een beperking op het vlak van dementie en niet aangeboren hersenletsel. Bij Golfclub Landgoed Nieuwkerk was hij zes jaar bestuurslid en is hij nog steeds vrijwilliger.

Maria van Berkel-Sillius (81, Goirle)

Van Berkel is in 1995 begonnen bij de werkgroep Vrouwen In De Overgang (VIDO). Zij volgde diverse trainingen om groepsgesprekken te kunnen leiden. Ze organiseert onder andere themaochtenden of -avonden. Sinds 2001 is mevrouw Van Berkel ook penningmeester, doet onder andere de financiële administratie, de kascontrole en de aanvraag voor subsidie. Sinds 1996 heeft VIDO zich aangesloten bij de Tilburgse Vrouwen Raad (TVR). Mevrouw Van Berkel vertegenwoordigt sindsdien VIDO in het algemeen bestuur van TVR. Sinds 2001 is zij penningmeester van de TVR en helpt bij de organisatie van themabijeenkomsten voor vrouwen over maatschappelijke, actuele onderwerpen en politieke scholing.

Jack Kouwenberg (75, Riel)

Kouwenberg was van 1975 tot 2001 actief voor de vrijwillige brandweer bij de PTT en Post Riel, waarvan 20 jaar in de rang van hoofdbrandwacht. In 1982 richtte hij de politieke partij Lijst Riel (nu Lijst Riel Goirle) mede op. Van 1982 tot 1997 was hij voorzitter. Daarnaast is hij commissielid, raadslid en bestuurslid geweest. Sinds 2015 is de heer Kouwenberg actief bij Senioren Belangen Riel, waarvoor hij jaarlijks de 55+ verwendag organiseert. Onder zijn leiding zijn in Riel jeu de boules banen aangelegd en organiseert hij wekelijks wedstrijden.

Sinds 2003 organiseert de heer Kouwenberg de jaarlijkse biljartkampioenschappen in Riel. Van 2011 tot 2016 is de heer Kouwenberg vrijwilliger geweest bij Motorcycle Support Goirle, waarbij hij ondersteuning gaf aan mensen met een beperking die daar kwamen werken. Ook was hij vrijwilliger in Riel bij onder andere de voetbalvereniging, de carnavalsvereniging, de tennisvereniging en de Harmonie Riel.

Jan van Beurden (77, Goirle)

Van Beurden zet zich al 56 jaar vrijwillig in bij diverse verenigingen. Hij was dertig jaar vrijwilliger voor DIO (Door Inspanning Ontspanning), de Koninklijk Erkende Zwemclub voor gehandicapte kinderen in Tilburg en omstreken. Hij organiseerde onder andere zwemwedstrijden voor deelnemers uit het hele land. In 1983 richtte de heer Van Beurden de badmintonvereniging GBC ’83 op, gericht op jeugd tot 14 jaar. Hij gaf trainingen, werd voorzitter en penningmeester. Vanaf 1986 tot 2009 was de heer Van Beurden ook trainer bij badmintonvereniging BCG ’74 (voor leden vanaf 14 jaar). In 2006 fuseerden de verenigingen en was hij tot 2009 voorzitter.

In 1990 heeft de heer Van Beurden de Ski-club VOD (Vallen Opstaan Doorgaan) opgericht. Een jaarlijkse skivakantie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Eline Van Gils-Ponds (58, Goirle)

Van Gils is sinds 1980 vrijwillig actief voor Stichting Jeugdvakantiewerk (JVW) Goirle. In de JVW-week wordt er met 250 vrijwilligers samengewerkt om een vakantieweek voor ongeveer 750 kinderen te organiseren. Ze begon als groepsleidster en werd in 1989 lid van het organiserend comité. Sinds 2016 verzorgt ze de werving van kinderen en de groepsindeling en is contactpersoon voor Sterk Huis. Ook helpt ze mee aan de scholenquiz samen met Gelden vûr Helden, een evenement waarbij geld ingezameld wordt voor lokale goede doelen. Bij de Hobbyclub van Jongerencentrum Mainframe helpt en begeleidt mevrouw Van Gils sinds 1996 wekelijks kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar bij het maken van verschillende creatieve werkstukken met verschillende technieken.

Chris van Dijk (72, Goirle)

Van Dijk was van 1981 tot 1992 penningmeester bij Tafeltennisvereniging Tios ’51 in Tilburg. Hij zorgde in die tijd voor de overgang naar digitale administratie. Na een verwoestende brand in het clubgebouw in 1986 zorgde hij er mede voor dat er een tijdelijke locatie kwam en een nieuw clubhuis werd opgebouwd in de Reeshof in Tilburg. Vanaf 1992 tot 2012 was de heer Van Dijk penningmeester van de afdeling Brabant van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). Vanaf 1998 tot 2012 was de heer Van Dijk ook bondsraadlid van de bondsraad, het overlegorgaan van de landelijke NTTB. Sinds 2012 is de heer Van Dijk voorzitter van Tios ’51. Naast zijn taken als voorzitter, staat hij ook de penningmeester bij, zorgt voor subsidieaanvragen, is aanwezig voor leveranciers, draait bardiensten en haalt sponsors binnen.