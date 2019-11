Advocaat adviseert rechter ’straf’ voor Bossche verdachte: ‘Geef hem een bos bloemen’

Gemeentera­den hebben perfecte timing met hun pleidooi voor 100 per uur op de A58

1 november GOIRLE/TILBURG - De inkt van de moties van raden in Goirle, Tilburg en Oirschot is nauwelijks droog, of Den Haag zegt de maximumsnelheid op de snelweg te willen verlagen. Is het Midden-Brabantse pleidooi voor 100 per uur op de A58 de snelst werkende lobby aller tijden of is dit toeval? En: gaat het wel wat uithalen?