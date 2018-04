'Affaires Baarle-Nassau staan los van elkaar'

BAARLE-NASSAU - Het is hoogst ongelukkig dat Baarle-Nassau na de rel rond (ex-)wethouder Jan van Cranenbroek weer geconfronteerd wordt met een declaratie-affaire, nu met burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf in de hoofdrol. Maar deze twee zaken staan volledig los van elkaar, roept de politiek in koor.

Ook het CDA, de partij van de in februari uit eigen beweging opgestapte Van Cranenbroek, deelt die mening, zegt raadslid Thomas Adams, zonder enige vorm van rancune. “Het komt koud op ons dak vallen, dit is het wel het laatste waar je op zit te wachten als gemeente.”

Donderdagavond lichtte De Hoon de fractievoorzitters in de gemeenteraad in over het feit dat ze in 2015 en 2016 dubbele woonlasten – vanwege haar verhuizing van Rijsbergen naar Baarle-Nassau - ten onrechte had gedeclareerd, een bedrag van ruim 4.000 euro. De afhandeling van die declaratie had ze overgelaten aan de griffie en personeelszaken, juist om er zeker van te zijn dat het op de juiste manier geschiedde. Nadat deze krant vraagtekens had geplaatst bij haar declaratie, stelde ze een extern onderzoek in, waaruit bleek dat de boel niet in de haak was. Reden voor De Hoon om het bedrag terug te storten en de raad in te lichten.

Geen twijfel

De fractievoorzitters lieten meteen via Hans van Tilborg (BAARLE!) weten geen enkele twijfel te hebben over de integriteit van de burgemeester. Lidy van Beek-Laurijssen (Keerpunt ’98): “We zijn overtuigd van haar goede bedoelingen. Er is haar een advies gegeven dat niet conform de voorschriften blijkt te zijn. Daar is ze wel eindverantwoordelijk voor en dat moet onderzocht worden, maar wat ons betreft staat de positie van de burgemeester absoluut niet ter discussie.”

Ook volgens Jos Rijvers (Fractie Ulicoten) valt De Hoon-Veelenturf niets te verwijten. Hij noemt de tweede affaire in zo’n korte tijd ‘puur toeval’. “De ene heeft niets te maken met de andere.”

Dramatisch

Janneke van de Laak (VPB) heeft te doen met de burgemeester. “Het is spijtig, zelf dramatisch voor haar, maar vooral voor Baarle-Nassau. We hebben net die andere affaire gehad, hebben net een nieuwe gemeenteraad. Daarmee proberen we onze bestuurskracht te versterken. Aantonen dat we als bestuurlijk zelfstandig Baarle-Nassau behouden moet blijven. En dan gebeurt dit. Persoonlijk had ik het erger gevonden als ze drie jaar in een andere gemeente was blijven wonen, maar ja, formeel gezien klopte die declaratie niet.”

Van opzet bij De Hoon was geen sprake, denkt ook zij. “De zaak Van Cranenbroek lag anders. Onderzoek heeft bewezen dat daarin sprake was van belangenverstrengeling. Hij gebruikte zijn gemeentelijke emailadres voor privé-doeleinden en declareerde privé-kilometers.” In dit geval ging het om circa 200 euro, die Van Cranenbroek terug betaald heeft.

Hans van Tilborg van BAARLE!: “Feit blijft dat deze nieuwe zaak heel vervelend is, zeker ook gezien de beeldvorming.”