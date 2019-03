Afscheid met een beetje wodka: streep door uitwisseling Goirle-Krasnogorsk

Eigenlijk is een stichting als Goirle-Krasnogorsk nu weer hoognodig. Of nog steeds, het is maar hoe je het bekijkt. In 1988 werd die opgericht om een beter contact te krijgen met Rusland. In de koude oorlog was dat hoognodig, zo vonden ze in elk geval in Goirle, want misschien zouden oost en west wat meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen door uitwisselingen. ,,Het was puur idealisme", vat Paul van Seeters het samen. ,,Ik was de enige in het hele dorp hier die ooit in Rusland was geweest toen en dat had een grote indruk gemaakt", zegt Ed van Hees over de reden waarom hij zich aansloot.