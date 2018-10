Airbagdieven slaan hun slag in Goirle: zeker vijf auto's leeggeroofd

Gezin moet drugspand gedwongen verlaten in Goirle

22 oktober GOIRLE - Een woning aan de Pastoor van Rielstraat in Goirle is op last van burgemeester Mark van Stappershoef voor drie maanden gesloten. De bewoners hebben met kinderen een andere woonruimte moeten zoeken omdat ze nu voor de tweede keer in de fout zijn gegaan. In juli werden softdrugs, een wapen en munitie in het huis gevonden.