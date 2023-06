Airco kapot bij Jan van Besouw in Goirle: bezoekers lopen weg, repetities eerder afgebroken

Alice in Wonderland? Nee, Alice in een zelfgemaak­te jurk van mondkapjes

TILBURG - Follow the white rabbit. Zo heet de eindexpositie waarmee Femke Berkvens (40) afstudeert aan de Fotovakschool Eindhoven. Haar sprookjesachtige fine-art fotografie is gebaseerd op Alice in Wonderland en reflecteert op de coronatijd. Op 27 en 28 juni toont Berkvens haar beelden in galerie De Roos in haar woonplaats Tilburg.