Albert Pirenne, de pastoor van Goirle die trappist van Koningshoeven werd, is 87 jaar oud overleden

Wüst: ‘Ik loop tegen de beperkin­gen van mijn lichaam aan’

3 maart Als de drempel van een schaatsseizoen is uit te drukken in afstanden, dan was dat voor Ireen Wüst de 3000 meter op het WK allround van vandaag. ,,Ik wil heel graag, maar ik denk dat ik daar nu tegenaan loop”, zegt de Goirlese zaterdagmiddag plaatselijke tijd in Calgary. ,,Het zit echt niet meer in mijn lijf, hoe graag ik ook zou willen. Ik loop nu tegen de beperkingen van mijn lichaam aan.”