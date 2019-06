Als makke schapen over de faunapassage in Goirle

GOIRLE - Als heuse schapenhoeder trok commissaris van de koning Wim van de Donk woensdagmiddag met een kudde schapen over de nieuwe faunapassage. Daarmee was die brug tussen twee natuurgebieden officieel geopend. En de passage heeft een naam sinds vandaag: Over Heide.

Ooit was er geen asfalt te midden van de uitgestrekte heidevelden tussen Poppel en Goirle. ,,Als je Brabant van bovenaf bekijkt, dan hebben wij mensen er een potje van gemaakt", zei Wim van de Donk, commissaris van de koning, gistermiddag tijdens de opening van de faunapassage over de Turnhoutsebaan. ,,We hebben het ecosysteem bijna fataal aangetast. Met de beste bedoelingen, maar toch. Deze faunapassage is een manier om dat weer een stukje te herstellen.”

Volledig scherm De prijsvraag voor de inzending van een naam voor de faunapassage heeft zes winnaars opgeleverd. Zij kwamen alle zes met de naam Over Heide. © Kim Spanjers

Van de Donk trok gisteren met een kudde schapen over de faunabrug. En hij onthulde de naam die de passage vanaf vandaag draagt: Over Heide. Een verwijzing naar vroeger tijden en ingediend door zes mededingers in een prijsvraag. Vanaf deze week is een camera op de passage gericht die overstekend wild vastlegt. Sporen van reeën en wilde zwijnen zijn er wel al volop gezien. Een camera bij een kleine tunnel, of eigenlijk een buis, heeft al wel volop dieren vastgelegd. Het gaat dan vooral om marterachtigen, konijnen en muizen.