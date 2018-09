ANWB-prijs voor een rolstoel toegankelijk Avonturenpad van Rocks 'n Rivers in Goirle

GOIRLE - Rocks 'n Rivers aan de Turnhoutsebaan in Goirle krijgt 5000 euro uit het ANWB-fonds. Dat is woensdag bekendgemaakt. ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen gaat woensdag 19 september uur bij Rocks ’n Rivers in Goirle op bezoek.

Behalve Rocks ’n Rivers krijgen de Stichting Seniorenbus ’s Hertogenbosch en Woonzorgcentrum Raffy uit Breda dit jaar bijdragen van het ANWB-fonds. Er waren in totaal vijf genomineerde projecten in Noord-Brabant waarop door ANWB-leden gestemd kon worden.

Rocks ’n Rivers wil het gratis toegankelijke avonturenpad, ofwel het blote-voetenpad, in het klim- en avonturenbos in Goirle toegankelijk maken voor rolstoelers. Daarvoor wordt het geld nu gebruikt. Het Goirlese initiatief heeft de eerste prijs gewonnen van de ANWB.

“We willen graag een locatie zijn waar écht iedereen welkom is. En waar je op een laagdrempelige manier kan genieten van de natuur", zegt eigenaar Martijn van Gool.

Het gratis toegankelijke Avonturenpad ‘survival of the fittest’ is samen met Brabants Landschap ontwikkeld en gebouwd. Het is een avontuurlijke route door het bos, waarbij kinderen en ouders leren hoe planten en dieren overleven in de natuur. Onderweg vind je er opdrachten zoals boomstambruggen, touwslingers, touwnet, tunnelbuizen en een blote voetenpad. Voor rolstoelers zijn er speciale outdoor rolstoelen aanwezig die gratis ter beschikking worden gesteld.

Aanpassingen

,,Om het Avonturenpad rolstoeltoegankelijk te maken zullen we onder andere paden en tunnelbuizen verbreden en een aantal hindernissen aanpassen. Daarnaast willen we extra bruggen aanleggen en een voelkast bouwen als alternatief voor het bloten voetenpad”, aldus Van Gool. ,,Met deze bijdrage kunnen we de aanpassingen versneld invoeren. We hopen het medio oktober af te kunnen ronden”.