Auto botst tegen boom in Goirle, bestuurder zwaargewond

Sinter­klaas­in­tocht in Goirle start een uur later, en de sint stopt niet

GOIRLE - De intocht van Sinterklaas in Goirle en Riel gaat gewoon door, maar in Goirle komt Sinterklaas wel een uurtje later. Vanwege de coronaregels zal de sint ook niet stilstaan op de route. Dat laat de organisatie weten.

13 november