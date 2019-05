Auto in brand in ondergrondse parkeergarage Goirle

Goirle handhaaft ‘vriende­lij­ker’: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelij­ker

9 mei GOIRLE - Handhaving en het verlenen van vergunningen in Goirle moeten 'vriendelijker' worden. Niet dat er nu helemaal anders met de bestaande regels om wordt gegaan, maar de gemeente gaat wel beter communiceren. ,,Het is een beetje als met belasting betalen: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”, stelt burgemeester Mark van Stappershoef.