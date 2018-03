Auto in de sloot op A58 bij Goirle

Meeste EmTés in Midden-Brabant worden Jumbo; Diessen en Loon op Zand krijgen Coop

27 maart TILBURG - Klanten van de supermarkten van EmTé in Tilburg en omgeving zien hun winkel in de meeste gevallen binnenkort veranderen in een Jumbo. Dat blijkt uit een overzicht van de plannen die Jumbo en Coop, samen de nieuwe eigenaar van EmTé, dinsdag bekend hebben gemaakt.