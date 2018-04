Auto slaat over de kop na botsing op Turnhoutsebaan in Goirle

Geen bewijs voor verkrach­ting in Goirle, Tilburger vrijgespro­ken

24 april BREDA - Er was zo veel emotie te horen in de rechtszaal twee weken geleden in de opname van een 19-jarige vrouw die haar vader belde en vertelde dat ze was verkracht. De rechtbank sprak de 22-jarige verdachte uit Tilburg dinsdag echter toch vrij.