Automobilist ziet tijdens het rijden rook uit auto komen, zet auto nét op tijd aan de kant in Riel

Billy Bird: 'Laat Oostplas straks niet concurre­ren met Speelland’

25 juli GOIRLE - Het is niet logisch om van de Oostplas in Goirle een tweede Speelland te maken. Dat zegt Ton Derks van BillyBird Facilities. Dat bedrijf beheert onder meer recreatiepark Hemelrijk in Volkel.