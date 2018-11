Bankgebouw Goirle na dit weekend beautycentrum; Top Sports verdwijnt uit het dorp

In het nieuwe centrum zijn de twee bankkluizen behouden gebleven. Wordt de ene gebruikt als computercentrum en opslagruimte, de andere kluis is bewust bij de zaak betrokken en omvat een paskamer en krijgt een kinderhoek. De goud geschilderde (kluis)deur is een knipoog naar het verleden. ,Ja, de code weet ik”, zegt Mariët van Beurden, samen met haar man Albert eigenaar van het gloednieuwe beautycentrum.