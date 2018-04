Bekende natuurhater sloopt natuurgebied bij Goirle en valt agent én boswachter aan

LINTJES Acht koninklij­ke onderschei­din­gen in Goirle

26 april GOIRLE - Dit jaar ontvingen zeven inwoners van Goirle en één inwoner uit Tilburg donderdag in Goirle een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Mark van Stappershoef reikte de acht lintjes uit. John Boeren kreeg zijn lintje in Goirle omdat hij bij die gemeente kabinetschef is en dus zelf betrokken was bij de lintjesregen.