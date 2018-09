Bengske even te zien, over een paar weken definitief in Goirle

Wethouder vindt nieuwe oversteek­plaats Goirle veilig, maar past die wel iets aan

12 september GOIRLE - De nieuwe oversteekplaats voor fietsers aan de Tilburgseweg, Dorpsstraat in Goirle wordt aangepast. ,,In de praktijk valt het nu een beetje tegen. Ik durf overigens wel hard te zeggen dat het veiliger is dan het was", zegt Piet Poos, CDA-wethouder voor veiligheid.