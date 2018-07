Bereikbaarheid op Tilburgseweg in Goirle in het gedrang

Drugspand aan de Geitenhoef voor jaar gesloten door burgemees­ter Goirle

11 juli GOIRLE - Het pand waar garagebedrijf Mo-Jo in was gevestigd aan De Geitenhoef in Goirle is op last van burgemeester Van Stappershoef voor twaalf maanden gesloten. In het bedrijf werden op 16 april aanzienlijke hoeveelheden soft- en harddrugs aangetroffen.