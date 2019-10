Bestuur luidt de noodklok: wie redt het carnaval in Riel? ‘In het ergste geval zelfs geen optocht in 2020'

Omwonenden 'verbijs­terd’ over sloop Van Besouw, de stop is nog niet opgeheven

3 oktober GOIRLE - De buurtbewoners van het Van Besouw-terrein in Goirle zijn ‘verbijsterd’ over de gang van zaken aangaande de sloop van de fabrieken van Van Besouw aan de Kerkstraat. In een brief aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vragen ze of er extra aandacht komt voor trillingen, duidelijkheid over het asbest in de panden en de bewoners eisen betrokkenheid bij het sloopplan.